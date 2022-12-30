وظائف شاغرة في صندوق التنمية العقارية.. قدم من هنا

أعلن صندوق التنمية العقارية “REDF”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسمى الوظيفي

1_أخصائي التحول الرقمي

يكون بالمؤهلات والخبرات التالية: ” درجة بكالوريوس في قواعد البيانات وتصميم الشبكات وإدارتها أو مايعادلها في تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة، والحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة).

2_مدير قسم الابتكار والتقنيات الناشئة

يكون بالمؤهلات والخبرات التالية: “درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة، والخبرات 6 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة)”.

3_مدير قسم أمن تكنولوجيا المعلومات

يكون بالمؤهلات والخبرات التالية: “درجة بكالوريوس في هندسة الحاسب أو أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة، والخبرات 6 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراة)”.

نبذة عن الصندوق

صندوق التنمية العقاري السعودي هو صندوق عقاري تنموي غير ربحي، أنشئ بموجب المرسوم الملكي سعودي سنة 1394 هـ، ثم بدأ الصندوق نشاطه في تقديم قروض لـ المواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم، ولغرض الاستثمار، اعتبارا من بداية العام 1395 هـ.

طريقة التقديم

أوضح الصندوق، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 29 ديسمبر 2022، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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