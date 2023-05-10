وظائف شاغرة في فروع طيران أديل

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أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت شركة طيران أديل، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول مبيعات المطار (الرياض).

– أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي (جدة).

– مراجع داخلي أول (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)