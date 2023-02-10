وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

اعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية المتاحة

-منسق طوارئ.

-منسق اسرة.

-مدير حالة.

-فني رعاية مرضى.

-أخصائي تمريض.

طريقة التقديم

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 فبراير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، ويرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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