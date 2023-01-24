وظائف شاغرة في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (رابط التقديم)

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عبرالمـــوقع الإلكتروني لـ التوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسميات الوظيفية المُتاحة

يتوفر الوظائف التالية: “معاون أول في إدارة المشاريع، محلل إدارة مشاريع أول، مدير الـــعلاقات الرئيسي – الشراكات الإستراتيجية، مشارك – أسواق الكربون، مساعد أول أسواق الكربون، الزميل الأول – تنظيم قطاع الكهرباء”.

ويوجد زميل الحلول الأولى، وزميل الرقمنة والأمن السيبراني، وزميل المواد الحرجة في قطاع الكهرباء، مساعد أول أسواق الكربون، الزميل الأول تقنيات إزالة الكربون، زميل الحلول الأول.

نبذة عن المركز

مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” هو مركز استشارات بحثي رائد في اقتصاديات الطاقة والاستدامة، يهدف لتطوير قطاع الطاقة في المملكة، وتوجيه السـياسات العالمية من خلال المشورة القائمة على الأدلة والبحوث التطبيقية.

طريقة التقديم

أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخـــول على الرابــط التالي: (اضغط هنا).

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