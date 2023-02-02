وظائف شاغرة في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (قدم الآن)

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسميات الوظيفية المُتاحة

يتوفر الوظائف التالية: “مدير، الأمن السيبراني، وقائد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، و مدير تخطيط تكنولوجيا المعلومات، ومحلل أول مجتمع FM، وقيادة التخطيط وإدارة الأداء، ومعــاون استشاري، ومحلل، ومحلل قانوني أول، الزميل الثاني الاقتصاد الكلي، ومدير المشـاريع الكبرى،

ومهندس تقني.

ويوجد ايضًا، وظائف على النحو التالي: “معاون أول في إدارة المشاريع، ومحلل إدارة مشاريع أول، ومدير العلاقات الرئيسي – الشراكات الإستراتيجية، مشارك أسواق الكربون، الزميل الأول، تنظيم قطاع الكهرباء، الرقمنة والأمن السيبراني، والمواد الحرجة في قطاع الكهرباء”.

نبذة عن المركز

مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز استشارات بحثي رائد في اقتصاديات الطاقة والاستدامة، يهدف لتطوير قطاع الطاقة في المملكة وتوجيه السيــاسات العالمية من خلال المشورة القائمة على الأدلة والبحوث التطبيقية.

طريقة التقديم

أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 فبراير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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