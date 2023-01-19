وظائف شاغرة في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (قدم الآن)

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عبر الموقع الإلكتروني لـ التوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسميات الوظيفية المُتاحة

يجب أن يكون على النحو التالي: “مساعد أول – أسواق الكربون، الزميل الأول – تنــظيم قطاع الكهرباء، زميل – الحلول الأولى، زميل – الرقمنة والأمن السيبراني، زميل – المواد الحرجة في قطاع الكهرباء، مساعد أول “أسواق الكربون”، الزميل الأول “تقنيات إزالة الكـــربون”، زميل الحلول الأول.

نبذة عن المركز

مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” هو مركز استشارات بحثي رائد في اقتصاديات الطاقة والاستدامة، وذلك يهــدف إلى تطوير قطاع الطاقة في المملكة وتوجيه السياسات العالمية من خلال المشورة القائمة على الأدلة والبحوث التطبيقية.

طريقة التقديم

أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 يناير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصـــيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخــول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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