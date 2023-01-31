وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون(قدم الآن)

أعلنت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني “بوابة التوظيف” عن توفر وظيفة لحملة الدبلوم أو البكالوريوس.

المسمى الوظيفي المُتاح

تتوفر وظيفة شاغرة بمسمى “مخطط مخزون المواد.”, بالشروط التالية: “يكون حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص إدارة المواد، الصيدلة، إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة الدبلوم ولحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن سنتين”.

نبذة عن المستشفى

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو مستشفى تخصصي حكومي يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يقوم بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة بطب العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار، يعود إنشاء المستشفى إلى عام 1983.

موعد التقديم

ومن المقرر أن يكون التقديم قد أصبح متاح منذ يوم أمس الإثنين الموافق 30 يناير 2023، أما عن طريقة التقديم فـ تكون عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

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