وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (رابط التقديم)

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

المسميات الوظيفية المُتاحة

يكون على النحو التالي: “مساعد رئيس تمريض، منسق اداري أول، مساعد مدير خدمات العقود، مدير مساعد التدريب والتطوير، مساعد رئيس تمــريض، عالم ابــحاث مســاعد، مُمثــل خدمات الأعمال، عالم أبحاث مشارك، نجار أول و ثاني، أخصائي الصيدلية السريرية”.

يتوفر كلًا من: “منسق أبحاث سريرية، مشغل معالجة مياه أول، معاون ادارة مواد.مدرب سريري، عالم اكلينيكي، طباخ أول وثاني، مدير الإدارة العامه للخدمات المساندة، كهربائي ثاني، ومستشار، ممثل مالي ثاني، مساعد خدمات الطعام، رئيس تمريض، مدير المدفوعات”.

يوجد وظائف: “مدير خدمات الإسكان، محلل المعلومات الصحية، سكرتير أول وثاني، عامل نظافة، فني مختبر، مساعد مغسلة، مساعد صيانة، مساعد المواد، مقنن جرعات اشعاعية، فني غاز طبي، فيزيائي طبي أول ورابع، أخصائي مختبر، مساعد فني مراقبة”.

وايضًا يتوفر، فني رعاية المرضى، مساعد علاقات مرضى، أخصائي علاقات المرضى، صيدلاني ثاني وثالث، مشغل محطة أول، مساعد سباك، سباك ثاني، تقني الوظائف الرئوية، ومنسق جودة ونوعية، أخصائي العلاج بالاشعة، فني أشعة، كبير المحاسبين”.

يوجد ايضًا، كبير مراجعي الحسابات، كبير السكرتاريين، كبير أخصائيي مقياس الجرعات، كبير مشغلين المحطات، كبير أخصائيي العلاج الاشعاعي، ممرض أول، مشرف قسم خدمات الطعام، مشرف المختبر الطبي، مشرف مكتب المتطوعين، مخطط الإمدادات ثاني، مســاعد أول وثاني سلسلة الإمدادات، مقدم طعام، كاتب جناح.

طريقة التقديم

أوضحت المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيــف بدءاً من تاريخ 17 يناير 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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