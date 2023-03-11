وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (قدم الآن)

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

المسميات الوظيفية المتاحة

يوجد وظائف على النحو التالي: “محاسب، استشاري مساعد التخدير، استشاري مساعد، الرعاية المركزة، استشاري مساعد،الأمراض الجلدية،استشاري مساعد الأنف والأذن والحنجرة، استشاري مساعد, أمراض الكلى، مساعد رئيس تمريض، مساعد ميكانيكي سيارات”.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت المستشفى أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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