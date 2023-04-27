وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (التفاصيل ورابط التقديم)

تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسمى الوظيفي

1_مدير تجربة العملاء

المؤهلات والخبرات على النحو التالي: “8 سنوات من الخبرة ذات الصلة، مع 3 سنوات من الخبرة المفضلة في المستوى الإداري، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها”.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 26 أبريل 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصـــيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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