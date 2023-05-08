وظائف شاغرة في هيئة تقويم التعليم والتدريب

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة تقويم التعليم

وبيّنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مترجم.

– أخصائي صيانة وتشغيل.

– أخصائي أصول ومستودعات.

– مهندس معماري.

– أخصائي اختبارات وقياس.

– أخصائي قياس.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2023م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)