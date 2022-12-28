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وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 28 ديسمبر 2022 - 10:37 صباحًا

تعلن الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مبرمج حاسب آلي- مبرمج كمبيوتر.
  • مهندس شبكات – مهندس شبكات.
  • مبرمج نظم معلومات المختبر – مبرمج نظم معلومات المختبر.
  • أخصائي أمن معلومات – أخصائي أمن معلومات.
  • طبيب استشاري مسالك بولية / استشاري مسالك بولية.
  • طبيب نائب طب أطفال / المسجل طبيب أطفال.
  • فني مراقب وبائيات – (خدمة مدنية).
  • فني عمليات جراحية – (خدمة مدنية).
  • فني تمريض (طب أسرة منزلية) – خدمة مدنية.
  • فني تمريض (سحب دم) – خدمة مدنية.

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: – (اضغط هنا).

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 28 ديسمبر 2022 - 10:37 صباحًا
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mahmoud elmahdy

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