وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

تعلن الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مبرمج حاسب آلي- مبرمج كمبيوتر.
- مهندس شبكات – مهندس شبكات.
- مبرمج نظم معلومات المختبر – مبرمج نظم معلومات المختبر.
- أخصائي أمن معلومات – أخصائي أمن معلومات.
- طبيب استشاري مسالك بولية / استشاري مسالك بولية.
- طبيب نائب طب أطفال / المسجل طبيب أطفال.
- فني مراقب وبائيات – (خدمة مدنية).
- فني عمليات جراحية – (خدمة مدنية).
- فني تمريض (طب أسرة منزلية) – خدمة مدنية.
- فني تمريض (سحب دم) – خدمة مدنية.
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: – (اضغط هنا).