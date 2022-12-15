وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في «نيوم»

المناطق_الرياض
تعلن إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات، وفق التفاصيل والشروط.
المسميات الوظيفية :
- مدير ارتباط المحتوى
- مدير مشروع منصة العملاء
- مدير مكتب خدمة العملاء الصناعية والتجارية (I&C)
- مهندس تسليم أصول متخرج
- مهندس تسليم أصول متخرج
- مدير عقد الحساب الرئيسي
- أخصائي التنوع البيولوجي والعيش
- أخصائي تنفيذ الاستدامة
- أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
- أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
- مدير أول – عمليات الطاقة
- مسؤول التسليم الفني لإعادة تدوير المياه
- منسق المشاريع
- مساعد تنفيذي (ثانوي)
- وغيرها
رابط التقديم :
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا)