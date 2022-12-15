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وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في «نيوم»

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 ديسمبر 2022 - 8:35 مساءً

المناطق_الرياض

تعلن إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات، وفق التفاصيل والشروط.

المسميات الوظيفية :

  • مدير ارتباط المحتوى
  • مدير مشروع منصة العملاء
  • مدير مكتب خدمة العملاء الصناعية والتجارية (I&C)
  • مهندس تسليم أصول متخرج
  • مهندس تسليم أصول متخرج
  • مدير عقد الحساب الرئيسي
  • أخصائي التنوع البيولوجي والعيش
  • أخصائي تنفيذ الاستدامة
  • أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
  • أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
  • مدير أول – عمليات الطاقة
  • مسؤول التسليم الفني لإعادة تدوير المياه
  • منسق المشاريع
  • مساعد تنفيذي (ثانوي)
  • وغيرها

رابط التقديم :

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا)

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 15 ديسمبر 2022 - 8:35 مساءً
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Waleed

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