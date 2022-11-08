وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات بجامعة الفيصل

○ إداري في كلية الأعمال

المؤهلات والخبرة

يجب أن يكون المرشح حاصلاً على ماجستير أو دكتوراه. شهادة في مجال إدارة الأعمال ذات الصلة من جامعة معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

يفضل الخبرة في التدريس.

من المتوقع أن يقوم المرشح بالتدريس باللغة الإنجليزية.

المرشح مخول للعمل من قبل صاحب العمل الحالي.

يجب على المتقدمين المهتمين تقديم سيرة ذاتية كاملة تشير إلى مجال الدراسة الدقيق مع تفاصيل حول تعليمهم وخبراتهم التعليمية و / أو خبرة العمل ذات

رابط التقديم

وللتقديم و مزيد من التفاصيل من خلال الروابط الموضحة أدناه: