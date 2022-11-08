وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات بجامعة الفيصل

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أعلنت جامعة الفيصل (Alfaisal)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات ( الأولوية للمتقدمين من المواطنين). وفقاً للشروط والتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي :
○ موظف مكتبة
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في علوم المكتبات أو ما يعادلها من معهد معتمد.
- خبرة لا تقل عن سنتين (2) في العمل في مكتبة أو في المجالات ذات الصلة.
○ إداري في كلية الأعمال
المؤهلات والخبرة
- يجب أن يكون المرشح حاصلاً على ماجستير أو دكتوراه. شهادة في مجال إدارة الأعمال ذات الصلة من جامعة معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.
- يفضل الخبرة في التدريس.
- من المتوقع أن يقوم المرشح بالتدريس باللغة الإنجليزية.
- المرشح مخول للعمل من قبل صاحب العمل الحالي.
- يجب على المتقدمين المهتمين تقديم سيرة ذاتية كاملة تشير إلى مجال الدراسة الدقيق مع تفاصيل حول تعليمهم وخبراتهم التعليمية و / أو خبرة العمل ذات
رابط التقديم
وللتقديم و مزيد من التفاصيل من خلال الروابط الموضحة أدناه: