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وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية العالمية للموانئ.. التفاصيل ورابط التقديم

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 22 ديسمبر 2022 - 1:51 صباحًا

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أعلنت الشركة السعودية العالمية للموانئ – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مدرب سلامة.

المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس في الأمن الصناعي
  •  الدورات التدريبية
  •  شهادة في التدريب
  • خبرة: 5-7 سنوات في أمان.

مهارات:

  • متاز في كتابة التقارير / تحدث العروض التقديمية.
  •  يجيد اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم وذلك بدءاً من تاريخ 21 ديسمبر 2022م.

ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 22 ديسمبر 2022 - 1:51 صباحًا
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