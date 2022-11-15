وظائف شاغرة لدى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض

المناطق_الرياض

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في مجال (خدمة العملاء)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مسؤول اتصال عناية بالعملاء:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة) أو درجة ذات صلة.

– حديث تخرج إلى سنة خبرة في المجال.

– الهدف من الوظيفة (تحديد احتياجات العملاء والرد والتجاوب على استفساراتهم عبر جميع الوسائل المتاحة للتواصل معهم، وضمان وصول المعلومة أو الخدمة بالشكل المطلوب).

2- أخصائي حسابات العملاء:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال ونفس صناعة التعليم الإلكتروني.

– الهدف من الوظيفة (العمل على تحديد احتياجات العملاء وتزويدهم بالخدمات والدعم وفرص التحسين لغرض توفير قيم إضافية لعملاء المركز، وزيادة الاحتفاظ بهم، واستخدام أفضل الممارسات في التعامل مع احتياجاتهم وتوجهاتهم المستقبلية).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/21هـ الموافق 2022/11/15.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا