وظائف شاغرة لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن

المناطق_متابعات
أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة والرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
مدير إدارة الأنظمة والتشريعات:
المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس – خبرة لا تقل عن (6) سنوات منها سنتين كحد أدنى في منصب إداري “مدير إدارة / مدير قسم”.
- ماجستير – خبرة لا تقل عن (4) سنوات منها سنة كحد أدنى في منصب إداري “مدير إدارة / مدير قسم”.
- التعليم: قانون أو شريعة.
أخصائي أنظمة وتشريعات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات القانون أو الشريعة.
- لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن (3) سنوات منها سنة كحد أدنى في جهة أو مهام تعنى بتطوير الأنظمة والتشريعات.
- لحملة الماجستير خبرة لا تقل عن (2) سنوات منها سنة كحد أدنى في جهة أو مهام تعنى بتطوير الأنظمة والتشريعات.
- مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة.
- مستوى اللغة الإنجليزية: غير مشترط.
مدير الإدارة القانونية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات القانون أو الشريعة.
- لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن (9) سنوات منها (3) سنوات كحد أدنى في منصب إداري “مدير إدارة / مدير قسم”.
- لحملة الماجستير خبرة لا تقل عن (5) سنوات منها سنتين كحد أدنى في منصب إداري “مدير إدارة / مدير قسم”.
مدير أول قسم العقود:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الآتية (إدارة أعمال أو القانون) أو ماجستير إدارة أعمال (ميزة إضافية).
- خبرة عملية عشرة أعوام أو أكثر في إدارة العقود والمناقصات مع وجود خبرة في تطبيق نظم المنافسات والمشتريات الحكومية.
طريقة التقديم:
وأوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، حاليا، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).