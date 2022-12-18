وظائف شاغرة لدى بوبا العربية للتأمين الصحي

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أعلنت بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن طرح فرص تدريب على رأس العمل، ضمن برنامج (تمهير) وبرعاية صندوق (هدف)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى التدريبي:
- تمهير – مركز الاتصال.
- خدمات الرعاية الصحية الدولية (إدارة المبتدئين).
- تمهير – التمويل التجاري – الخبر.
- تمهير – التمويل التجاري – جدة.
- تمهير – التميز في تجربة العملاء.
الشروط العامة:
- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
مزايا تمهير:
- مكافأة 3,000 ريال لحملة البكالوريوس.
- مكافأة 2,000 ريال لحملة الدبلوم.
- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
- دورات تدريبية إلكترونية.
- شهادة خبرة من (هدف).
عن تمهير:
- هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.
عن الشركة:
- بوبا العربية للتأمين التعاوني هي شركة تأمين مساهمة سعودية، تأسست في الأول من مايو عام 2008م، يبلغ رأس مال الشركة 400 مليون ريال سعودي، يتمثل نشاط شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في تقديم كافة خدمات التأمين الطبي، حيث بدأت أولى نشاطها منذ عام 1997م من خلال الشراكة بين مجموعة بوبا العالمية ومجموعة ناظر.
طريقة التقديم:
أوضحت بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
- رابط التقديم – (اضغط هنا).