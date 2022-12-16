وظائف شاغرة لدى شركة أوقاف للاستثمار للعمل في الرياض

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أعلنت شركة أوقاف للاستثمار “الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، في عدّة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية: