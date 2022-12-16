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وظائف شاغرة لدى شركة أوقاف للاستثمار للعمل في الرياض

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 ديسمبر 2022 - 3:37 صباحًا

المناطق_الرياض

أعلنت شركة أوقاف للاستثمار “الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، في عدّة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مساعد أول في الأسواق المالية.

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في العلوم المالية / إدارة الأعمال / المحاسبة أو أي مجال ذي صلة
  • خبرة: 4-6 سنوات.
  • يفضل CFA & CISI

المسؤوليات:

  • تقييم وتنفيذ عمليات اختيار المدير في الأسواق المختلفة
  • مراقبة وتقييم مديري الأصول
  • أداء DDQ للولايات الجديدة
  • إجراء تحليل على إنشاء المحفظة
  • مراقبة وتقييم أداء المحافظ
  • الانخراط في بناء مزيج الاستراتيجيات الصحيح وتخصيص الأصول

المهارات:

  • تحليل الأداء
  • اختيار المدير
  • بناء المحفظة
  • مزيج الإستراتيجية
  • إتقان اللغة الإنجليزية والعربية
  • يبرع في MS (PowerPoint – Excel – Word)

طريقة التقديم:

 

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 ديسمبر 2022م.

 

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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رابط التقديم – (اضغط هنا).

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 ديسمبر 2022 - 3:37 صباحًا
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