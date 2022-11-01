وظائف شاغرة لدى شركة التعدين العربية «معادن» بعد تخصصات

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تعلن شركة التعدين العربية “معادن”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: