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وظائف شاغرة لدى شركة بترو رابغ.. التفاصيل ورابط التقديم

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 3 يناير 2023 - 2:58 صباحًا

المناطق_الرياض

أعلنت شركة بترو رابغ (Petro Rabigh) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:
  1. مهندس عملية.
  2. مهندس DCS / SIS.
  3. مهندس التخطيط والجدولة.
  4. مهندس مراقبة الأداء.
  5. مهندس سلامة.
  6. مهندس ميكانيكي / نظام الأنابيب.
  7. مهندس ميكانيكي متخصص ، معدات ثابتة.
  8. مهندس الأمن السيبراني ICS.
  9. مهندس عمليات وميكانيكي.
  10. والمزيد …

طريقة التقديم :

أوضحت بترو رابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 3 يناير 2023 - 2:58 صباحًا
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