وظائف شاغرة لدى شركة بترو رابغ.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة بترو رابغ (Petro Rabigh) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس عملية. مهندس DCS / SIS. مهندس التخطيط والجدولة. مهندس مراقبة الأداء. مهندس سلامة. مهندس ميكانيكي / نظام الأنابيب. مهندس ميكانيكي متخصص ، معدات ثابتة. مهندس الأمن السيبراني ICS. مهندس عمليات وميكانيكي. والمزيد …