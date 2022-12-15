وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات.. التفاصيل وطريقة التقديم

1.وظيفة محلل الأعمال

الوصف الوظيفي

يجب أن يتمتع بفهم جيد في معظم مجالات تحليل الأعمال وأن يكون قادرًا على إكمال معظم المهام باستخدام الحكم الخاص. تتعامل درجة البكالوريوس العليا مع المواقف المعقدة من خلال التحليل والتخطيط المدروس ، وترى الإجراءات من حيث الأهداف طويلة المدى ويمكنها تجربة بدائل للقواعد والنهج ، وفقًا للسياسات والإجراءات المتبعة داخل ELM.

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس في تحليل الأعمال أو هندسة البرمجيات أو علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة.CCBA

سنوات وطبيعة الخبرة

2-4 سنوات من الخبرة ذات الصلة في تحليل الأعمال