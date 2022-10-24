وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات

المناطق_الرياض

أعلنت شركة علم لأمن المعلومات – Elm (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي (لينكد إن) ؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: