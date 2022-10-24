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وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 24 أكتوبر 2022 - 9:23 مساءً

المناطق_الرياض

أعلنت شركة علم لأمن المعلومات – Elm (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر حسابها الرسمي (لينكد إن) ؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: 

1- مدير الزكاة والضرائب
  • درجة البكالوريوس في المالية
  • خبرة 8-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في مجال الضرائب بما في ذلك 3 سنوات على الأقل في مناصب تتزايد المسؤوليات الإدارية بشكل تدريجي
2- مهندس مساعد ضمان الجودة
  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات
  • الخبرة 5-7 سنوات من الخبرة ذات الصلة في صناعة ذات صلة
3- مدير برنامج مشارك
  • · يجب أن يكون المرشح المثالي 5 + سنوات من الخبرة العملية في إدارة أي من المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.
  • حاصل على درجة البكالوريوس في المجال ذي الصلة.
  • يجب أن يكون خبيرًا في الموضوع في مجال إدارة المشروع.
4- ضابط أول – تخطيط القوى العاملة
  • درجة البكالوريوس في الموارد البشرية / الهندسة الصناعية / إدارة الأعمال.
  • خبرة 4-5 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الصناعة ذات الصلة
5- مستشار منتج مشارك
  • خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المنتجات.
  • خبرة في إدارة منتجات تطبيقات الجوال
  • معتمد في إدارة المنتجات
  • درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم الكمبيوتر / هندسة الكمبيوتر / هندسة البرمجيات / نظم المعلومات الإدارية / إدارة الأعمال.
6- مستشار تقني – مطور تكامل جافا
  •  درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات.
  • خبرة 7+ سنوات كحد أدنى مع معرفة قوية بالمفاهيم والممارسات والإجراءات الشائعة الاستخدام
  • المهارات الفنية: Spring 5 ، Portlets ، JEE Pure ، MQ ، JSF ، SOAP ، REST Webservices ، WS-Security ، JOSE

رابط لتقديم

– ويمكن الاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر حساب الشركة عبر الرابط التالي (اضغط هـنـا).

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 24 أكتوبر 2022 - 9:23 مساءً
صورة Waleed

Waleed

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