وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

المناطق_الرياض
أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) , عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه:
المسميات الوظيفية:-
- اختصاصي ابتكار
- مدير قياس تجربة العملاء
المؤهلات والمهارات
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
- نتائج محركات الأقراص
- تصميم المنتج وإدارته
- مؤشرات أداء المنتج
- التركيز على العملاء
- تحليل الأعمال
- دائرة توجيه
- غرس الثقة
- يتعاون
رابط التقديم:
للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم (اضغط هنا)