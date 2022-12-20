وظائف شاغرة للجنسين في شركة “طاقة”

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أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة” المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل الوظائف

– مدير فني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة البترول).

– مدير خدمة التوصيل: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محلل أول السجل: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، ويفضل شهادة الماجستير في تخصصات: (هندسة البترول، الهندسة المدنية، هندسة التعدين، الجيولوجيا الإنشائية).

طريقة التقديم

ولفتت شركة طاقة، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)