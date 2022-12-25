وظائف شاغرة لمختلف التخصصات بمدينة نيوم

تعلن إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل و الشروط أدناه:
المسميات الوظيفية
- أخصائي النمذجة
- مركز الابتكار المحترف
- محترف الشراكات والتسويق
- رئيس النقل بالشاحنات
- اخصائي شحن البضائع
- مهندس تخطيط رئيسي / رئيسي
- مهندس معماري- تخطيط حضري
- مدير التقييم البيئي – البحرية
- مدير التقييم البيئي – الخط
- مدير مشروع منصة العملاء
- مدير مكتب خدمة العملاء الصناعية والتجارية (I&C)
- مدير ارتباط المحتوى
- مدير مشروع منصة العملاء
- مهندس تسليم أصول متخرج
- مهندس تسليم أصول متخرج
- مدير عقد الحساب الرئيسي
- أخصائي التنوع البيولوجي والعيش
- أخصائي تنفيذ الاستدامة
- أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
- أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
- مدير أول – عمليات الطاقة
- مسؤول التسليم الفني لإعادة تدوير المياه
- منسق المشاريع
- مساعد تنفيذي (ثانوي)
- وغيرها
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : (اضغط هنا)
رابط التقديم : (اضغط هنا)