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وظائف شاغرة لمختلف التخصصات بمدينة نيوم

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 25 ديسمبر 2022 - 10:38 صباحًا

 تعلن إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات  وفق التفاصيل و الشروط أدناه:

 

المسميات الوظيفية

  • أخصائي النمذجة
  • مركز الابتكار المحترف
  • محترف الشراكات والتسويق
  • رئيس النقل بالشاحنات
  • اخصائي شحن البضائع
  • مهندس تخطيط رئيسي / رئيسي
  • مهندس معماري- تخطيط حضري
  • مدير التقييم البيئي – البحرية
  • مدير التقييم البيئي – الخط
  • مدير مشروع منصة العملاء
  • مدير مكتب خدمة العملاء الصناعية والتجارية (I&C)
  • مدير ارتباط المحتوى
  • مدير مشروع منصة العملاء
  • مهندس تسليم أصول متخرج
  • مهندس تسليم أصول متخرج
  • مدير عقد الحساب الرئيسي
  • أخصائي التنوع البيولوجي والعيش
  • أخصائي تنفيذ الاستدامة
  • أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
  • أخصائي دعم أعمال إعادة تدوير المياه
  • مدير أول – عمليات الطاقة
  • مسؤول التسليم الفني لإعادة تدوير المياه
  • منسق المشاريع
  • مساعد تنفيذي (ثانوي)
  • وغيرها
 
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : (اضغط هنا)
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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 25 ديسمبر 2022 - 10:38 صباحًا
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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