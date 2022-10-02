لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة ببرنامج العمل عن بعد| رابط التقديم

يعلنبرنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات.

وكشف برنامج العمل عن بعد، عن عدة وظائف شاغرة للراغبين للتقدم الاطلاع على كافة الشروط، بالإضافة إلى رابط التقديم.