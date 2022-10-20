وظائف لدى برنامج خدمة ضيوف الرحمن في جدة والرياض

المناطق_متابعات

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة والرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: