وظائف لدى شركة الاتصالات «STC» في عدة تخصصات

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- محلل عمليات تنظيم الأسواق الجديدة الرائد.
- محلل رئيس عمليات استثمار الأموال والعمليات.
- مشرف تسويق.
- مشرف التخطيط المالي.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).