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وظائف لدى شركة الاتصالات «STC» في عدة تخصصات

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 4 يناير 2023 - 2:54 صباحًا
شركة الاتصالات السعودية

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. محلل عمليات تنظيم الأسواق الجديدة الرائد.
  2. محلل رئيس عمليات استثمار الأموال والعمليات.
  3. مشرف تسويق.
  4. مشرف التخطيط المالي.
  5. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 4 يناير 2023 - 2:54 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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