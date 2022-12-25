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وظائف لدى مؤسسة البريد السعودي «سبل».. التفاصيل ورابط التقديم

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 ديسمبر 2022 - 12:40 صباحًا

المناطق_الرياض

أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) , عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية  شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق في مختلف التخصصات ، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية:-

مهندس عمليات الأعمال الأول
  • بكالوريوس في مجال ذي صلة
  • لا يتطلب خبرة مسبقه

 

مدير DevOps
  • درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
  • لا يتطلب خبرة مسبقه
الوصف الوظيفي
  • قيادة إنشاء وتنفيذ إجراءات عمليات التنمية والسياسات والاستراتيجيات عبر SPL.
  • الإشراف على غرس الحلول ونشرها وتكاملها ، وضمان التسليم الناجح والجودة العالية والاستدامة للحلول التقنية.
  • قيادة عملية توفير الخبرة الفنية أثناء التحديد والتصميم المعماري وتطوير حلول البنية التحتية الحالية والجديدة لدعم الاحتياجات التكنولوجية للمنظمة.
  • إدارة وتوجيه توفير وصيانة التقنيات المناسبة والتأكد من أنها متسقة ومتوافقة مع متطلبات واستراتيجيات العمل.
  • قيادة تبني التقنيات الجديدة ، لتعزيز تجربة العملاء من خلال الدعم الأمثل ، مع ضمان توافق حلول تكنولوجيا المعلومات مع معايير الصناعة.
اختصاصي ابتكار
المؤهلات والخبرة
  • دعم تصميم السياسات والممارسات والإجراءات التفصيلية لرحلة الابتكار مع مواءمة استراتيجية الابتكار والتخطيط مع أهداف العمل.
  • المشاركة في دعم كل مبادرة في محفظة الابتكار ، والتفاعل بشكل مناسب مع متطلبات حوكمة المنظمات الأوسع.
  • قم بإعداد البيانات والتقارير المطلوبة التي سيتم تقديمها إلى المجلس الاستشاري للابتكار الذي سيشرف على الابتكار في SPL وطبيعة تغييرات الحوكمة حيث تتقدم جميع المبادرات خلال رحلة الابتكار.
  • الدعم في الحفاظ على مبادرات الابتكار ومواءمتها بطريقة متماسكة وتقديم توصيات لتعزيزها حسب الاقتضاء.
المؤهلات والخبرة
  • درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة
  • لا يتطلب خبرة مسبقه

طريقة التقديم:

وللاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
– مدير DevOps (اضغط هنا)
– اختصاصي ابتكار (اضغط هنا)
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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 ديسمبر 2022 - 12:40 صباحًا
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