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وظائف لدى هيئة الحكومة الرقمية بعدة تخصصات

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 18 يناير 2023 - 10:41 صباحًا

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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • أخصائي التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال.
  • مدير عام المشتريات.
  • مدير عام الشراكات والتعاون الدولي.
  • مدير إدارة الابتكار وتصميم التجارب.
  • أخصائي البيانات وذكاء الأعمال.
  •  مدير عام معمارية الأعمال وتصميم الخدمات.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 18 يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 18 يناير 2023 - 10:41 صباحًا
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shimaa mohamed

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