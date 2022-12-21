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وظائف للرجال والنساء لدى نادي الصفا السعودي

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 21 ديسمبر 2022 - 10:22 صباحًا

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أعلن نادي الصفا السعودي بصفوى توفر وظائف إدارية وقانونية (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير الشؤون القانونية (تفاصيل).
2- مدير العلاقات العامة (تفاصيل).
3- محاسب (تفاصيل).
4- مراجع داخلي (تفاصيل).
5- مسؤول الامتثال والمخاطر (تفاصيل).

 

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 21 ديسمبر 2022 - 10:22 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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