وفاة إيتالو بيتيول.. مبتكر الرسوم المتحركة “شابي شابو”

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توفي الأربعاء مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة “شابي شابو”، التي اشتهرت في سبعينات القرن الفائت، إيتالو بيتيول عن 96 عاماً داخل منزله في أنيان جنوب فرنسا، على ما أعلن أحد أقارب المخرج المتحدّر من إيطاليا.

ونقل بيان لشركة “ماجيك” التي تحوز حقوق نشر “شابي شابو” عن إيريك فالان، وهو مساعد وصديق للعائلة، قوله إنّ الرجل التسعيني “توفي بسلام”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وبدأ عرض سلسلة “شابي شابو” Chapi Chapo، التي تتناول شخصيتي صبي يرتدي الأزرق وفتاة ترتدي اللون الزهري ويعتمران قبعتين كبيرتين، في 16 أكتوبر 1974.

وأشار البيان إلى أنّ قصص الشخصيتين في المسلسل، مؤلف من 60 حلقة تمتد كلّ منها على 5 دقائق “عُرضت في مختلف أنحاء العالم وصولاً إلى الولايات المتحدة حيث بُثّت عبر قناة ’نيكلوديون‘”.

وكان إيتالو بيتيول المتخصص في تقنية “إيقاف الحركة” التي هي عبارة عن تحريك الرسوم والصور أمام الكاميرا لتظهر وكأنها تتحرك ذاتياً، يطمح أساساً لأن يصبح رساماً.

ولتحقيق حلمه هذا، سافر إيتالو المتحدر من ترييستي الإيطالية إلى فرنسا عام 1947 برفقة صديقه ستيفانو لوناتي، وكانا متخرجين حديثاً من كلية الفنون الجميلة في ميلانو.