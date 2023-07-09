وفاة الإسباني الوحيد الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم

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توفى الأسطورة الإسباني لويس سواريز ميرامونتس الشهير بأسم “جاليسيان الذهبي” وهو اللاعب الإسباني الوحيد الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، عن عمر 88 عاما، بحسب ما أعلن ناديه السابق إنتر ميلان الإيطالي اليوم الأحد.

ولم يكشف إنتر ميلان عن سبب وفاة سواريز المولود في إقليم جاليسيا شمال غرب إسبانيا.

وعاش سواريز أفضل سنوات مسيرته الإحترافية من خلال إنتر ميلان حيث فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في 1964 و1965 بجانب ثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي.

وانضم سواريز إلى إنتر ميلان قادما من برشلونة، الذي توج معه بلقبين في الدوري الإسباني.

وكتب برشلونة عبر موقعه الرسمي “للأسف أفضل وأنجح فتراته جاءت بعدما أصبح لا يلعب في صفوف برشلونة”.

وحصد سواريز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1960 قبل أن يحصل على المركز الثاني في السباق نحو الجائزة في عامي 1961 و1964 ، كما فاز مع المنتخب الإسباني بلقب كأس أمم أوروبا عام 1964 وهو اللقب الأول للماتادور.

وبعد الاعتزال خاض سواريز ثلاث فترات تدريبية مع إنتر ميلان كما درب المنتخب الإسباني بين عامي 1988 و1991.