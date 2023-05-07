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وفاة الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 7 مايو 2023 - 2:08 مساءً
الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي

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انتقل إلى رحمة الله تعالى الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية ودخوله العناية المركزة في مستشفى جابر.

ويعتبر  العتيبي أحد أبرز وأشهر الشخصيات الإعلامية الناجحة في الكويت، ولمع اسمه  في الساحة بشكل كبير، لاسيما بعد النجاح الذي حققه عند تقديمه لبرامج  مختلفة في الفترتين الصباحية والمسائية حاصلًا بذلك على محبة الجمهور  واحترامهم.

وبدأ العتيبي مشواره الإعلامي منذ عام 1982م مقدمًا للكثير من البرامج، مثل: «سوالف الليل، الليلة مغنى، مساء الخير يا كويت» وغيرها.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 7 مايو 2023 - 2:08 مساءً
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Waleed

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