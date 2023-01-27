وفاة الداعية عبدالله بانعمة بعد معاناة مع المرض

توفي فجر اليوم (الجمعة)، الداعية عبدالله بانعمة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونعى عدد من الدعاة والناشطين الداعية بانعمة، معددين مآثره، وسائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يكون المرض الذي أصابه في حياته كفارة له.

وأشار عدد من الناشطين إلى أن الصلاة على جثمانه ستقام اليوم عقب صلاة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف.

وتم تداول مقطع فيديو للفقيد أُشير إلى أنه كان آخر تسجيل له أثناء وعكة أصابته مؤخراً؛ حيث طمأن الجميع أنه بخير وعافية، سائلا الجميع الدعاء له ولمرضى المسلمين.

وأضاف أنه يتمنى ألاّ يحرمه الله تعالى من شهر رمضان المقبل وأن يجعله والجميع من المقبولين فيه، ناصحاً باغتنام فرصة شهر الصيام لتصفية النفس وصلة الرحم، والتوبة.

والفقيد من الشخصيات المؤثرة، حيث عرفه الملايين منذ أعوام طويلة، عندما تغلب على مرضه وإعاقته؛ ليصبح داعية يقدم الدروس والمحاضرات الدينية بالمساجد والمواقع المختلفة.

وكان الراحل قد أصيب بشلل رباعي منذ 31 عاماً، عندما كان يدرس بالصف الأول الثانوي، حيث كان في نزهة مع بعض أصدقائه، وقام بالقفز في المسبح بشكل خاطئ، ما أدى لارتطامه بالأرض، وإصابته بالشلل.

اللهُمّ اجبر المُصاب في وفاة#عبدالله_بانعمه الذي نحسبه

من عبادك الصالحين الراضين

فقد وفد إليك صابرًا محتسبًا

في ليلة مباركة شريفة

فاللهُمّ اغفر له وارحمه

ووسع مدخله وثبته عند

السؤال واسكنه الفردوس

الأعلى من الجنة واربط

على قلب والدته وإخوته

ومحبيه وذويه بالصبر

والرضا والسلوان . pic.twitter.com/NNh3l09FnT — عبيد البرغش | ‏Obaid Al barghash (@Oab_111) January 27, 2023