وفاة الشاعر عبدالله أبو راس

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توفي الشاعر الكبير عبدالله أبو راس، والذي يعتبر من أبرز الشعراء بالمملكة، وكتب العديد من الأوبريتات الغنائية أبرزها أوبريت “كوكب الأرض”.

وقال نهار أبو راس نجل عبدالله في تغريدة على حساب والده الراحل على موقع “تويتر”: “بقلوب راضية بقدر الله انتقل إلى رحمة الله والدي الأب الشاعر الدبلوماسي أعز ما أملك عبدالله محمد أبو راس”. وأضاف أنه من المقرر أن يتم الصلاة على والده عبدالله أبو راس، عصر غدٍ الاثنين في جامع الراجحي بالرياض، داعيًا: “أسأل الله العظيم أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

ونعى الفنان عبدالمجيد عبدالله أبو راس في رد على تغريدة نهار: “عظم الله أجركم ورحمة الله على الرجل الشهم الأخ عبدالله أبو راس، وأسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته والله يصبركم يا ولدي أنت والأسرة الكريمة وإنا لله وإنا إليه راجعون”. وقال الفنان مساعد البلوشي: “إنا لله وإنا إليه راجعون تلقيت خبر وفاة أخي وصديقي الغالي عبدالله أبو راس أسأل الله له الرحمة والمغفرة”.

ونعى الشاعر فهد المساعد زميله: “رحم الله الزميل الغالي الشاعر عبدالله أبو راس وغفر له وتقبله القبول الحسن.. صادق العزاء لأهله وذويه ومحبيه وجبر الله مصابهم وألهمهم الصبر والسلوان”. كما قال الشاعر ياسر التويجري: “اللهم إنه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فجد عليه بعفوك وإكرامك، وجود إحسانك، يا أرحم الراحمين”. وكان نهار نجل عبدالله أبو راس دعا المغردين في وقت سابق، بالشفاء العاجل لوالده، لمروره بظروف صحية حرجة.