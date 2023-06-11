وفاة الطالب ضحية الصعق الكهربائي داخل مدرسته بـ”⁧‫جازان‬⁩” بعد 3 أسابيع من دخوله في غيبوبة

المناطق-متابعات

أعلن الإعلامي قاسم الخبراني، عن وفاة الطالب الذي تعرض لصعق كهربائي داخل مدرسته بمحافظة أبو عريش بعد 3 أسابيع من دخوله العناية المركزة.

وقال الخبراني في تغريدة له عبر حسابه بتويتر: تعازينا لأسرة الطالب سطام غازي فقيه بعد وفاته اليوم والذي تعرض لصعق كهربائي في مدرسته بأبوعريش قبل 15يوماً، إنا لله وإنا إليه راجعون.

من جهته أكد المغرد أبو طلال خبر وفاة الطالب وعلق قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون قبل قليل توفي الطالب سطام غازي فقيه نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويكون شافعا لوالديه.

وكان الطالب سطام غازي فقيه تعرض قبل 3 أسابيع لصعق الكهربائي داخل إحدى المدارس المتوسطة بمحافظة ⁧‫أبوعريش‬⁩ بـ ⁧جازان‬⁩ بعد ملامسته مكيف الساحة.