وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور جراء حادث سير

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أعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية، الدكتور أشرف زكي، وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور.

كما نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان عبد الغفور، وأعلنت أنها تتقدم للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل.

وأفاد موقع “القاهرة 24” بأن عبد الغفور توفي عن عمر ناهز 81 عاما، بعد تعرضه لحادث سير مروع، وكانت زوجته برفقته على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ولدى الفنان أشرف عبد الغفور حوالي 300 عمل فني، ويمتلك ما يقرب من 100 عمل ديني وتاريخي.