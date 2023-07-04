وفاة الفنان المصري علاء عبد الخالق بعد صراع مع المرض

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توفي المطرب المصري الكبير علاء عبدالخالق بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 59 عاما.

وأعلن الفنان حسام حسني والدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين عن وفاة الفنان عبد الخالق، قبل قليل.

ويشيع جثمان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم الثلاثاء، ويتم دفنه في مقابر العباسية بميدان الجيش.

والفنان علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، ودرس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناي.

بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغني والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980.

استمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو مرسال، وذلك في عام 1985.

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.