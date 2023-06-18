وفاة الكاتب المسرحي المصري محمد السلاموني

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أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في مصر، اليوم، وفاة الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني عن عمر ناهز 82 عاماً.

ونعى الفقيد مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والمجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العربية للمسرح التي تتخذ من الإمارات مقراً.

وأكدت وزارة الثقافة، في بيان، أن الراحل «أثرى الحياة المسرحية بأكثر من 40 نصاً مسرحياً خالداً على مدار تاريخه الطويل، الذي استمر عطاؤه خلاله حتى اللحظات الأخيرة من عمره، ليرحل تاركاً إرثاً مسرحياً وأدبياً خالداً».

وُلد السلاموني بمحافظة دمياط شمالي مصر عام 1941، وتخرج في معهد المعلمين عام 1959، قبل أن يكمل تعليمه ويحصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1968.

عمل بالتدريس، ثم انتقل للعمل مديراً للفرق القومية المسرحية، وبعدها مديراً عاماً للمسرح بالثقافة الجماهيرية.

رأس تحرير سلسلة «نصوص مسرحية» التي كانت تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكان عضواً في اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.

من أبرز مؤلفاته المسرحية: «رجل في القلعة»، و«الثأر ورحلة العذاب»، و«المليم بأربعة»، و«ست الحسن»، و«المحروسة والمحروس».

كما ألف للتلفزيون مسلسلات (البحيرات المرة) و(الحب في عصر الجفاف) و(قصة مدينة) و(نسر الشرق) وكتب السيناريو والحوار لعدد آخر من المسلسلات.

حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن النص المسرحي عام 1984، كما حصل على وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1986 وجائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2018.