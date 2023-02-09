وفاة الملحن الأمريكي بيرت باكاراك عن عمر ناهز 94 عاماً

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تُوفي الملحّن الأمريكي، بيرت باكاراك، اليوم (الخميس)، عن عمر ناهز الـ94 عاماً، والذي اشتهر بالعديد من الأغاني بينها “أي ساي ايه ليتل براير فور يو”، و”ريندروبس كيب فالين أون ماي هيد”.

وقالت مديرة أعماله تينا براوسمان، إن “باكاراك” تُوفي في منزله بحضور عائلته، مشيرة إلى أن الوفاة جاءت لأسباب طبيعية.

وعمل “باكاراك” مع العديد من الفنانين؛ أبرزهم: توم جونز وأريثا فرانكلين، وفرقة بيتلز إلفيس كوستيلو، وتولّى تلحين عشرات الأعمال التي أصبحت من الكلاسيكيات، وتحديداً أغانٍ للمغنية الشهيرة ديان وارويك.

وُلد باكاراك، في 12 مايو عام 1928 في كانساس سيتي، ودرس فن التأليف في عددٍ من الجامعات الأمريكية.