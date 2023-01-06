وفاة جيانلوكا فيالي أسطورة كرة القدم الإيطالية

توفي جيانلوكا فيالي نجم كرة القدم الإيطالية، اليوم الجمعة الموافق 6 يناير 2023، عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد مُعاناة طويلة مع المرض.

مسيرة الأسطوري الإيطالي

وكان المهاجم الإيطالي الأسطوري الذي لعب مع كريمونيزي “حيث بدأ”، وسامبدوريا ويوفنتوس وتشيلسي، وظل يكافح في سرطان البنكرياس منذ عام 2017 ، والذي أصبح أكثر تعقيدًا في الآونة الأخيرة.

في الواقع، قبل إعادة قبوله في لندن، أبلغ فيالي، الذي كان رئيس وفد المنتخب الإيطالي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم والصحافة بأنه سيتغيب عن مباريات إيطاليا المقبلة في مارس 2023″، بالترتيب، لبدء مرحلة جديدة من العلاج في لندن، حيث كان برفقة أقرب عائلته.

بطولات الأسطوري الإيطالي

كلاعب كرة قدم، حقق جانلوكا فيالي تقريبًا كل ما يمكن أن يحلم به المهاجم، الدولي لإيطاليا، هداف الدوري الإيطالي في 1990_1991، الفائز بالدوري الإيطالي مرتين “مع سامـبدوريا ويوفنتوس” الفائز بكأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

لقد كان جزءًا من أفضل فريق سامبدوريا في التاريخ مع أحد أفضل أصدقائه: روبرتو مانشيني، سويًا، عُرِفوا باسم التوائم وقادوا فريهم إلى لقب الدوري الإيطالي بشكل لا يصدق، وثلاثة كأس إيطاليا ونهائي كأس أوروبا في نهائي ويمبلي ضد برشلونة.

وذهب إلى يوفنتوس وأنهى مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز في تشيلسي، وسجل 259 هدفا لنديه و 16 لإيطاليا، حيث قال مؤخرًا: “أنا خائف من الموت، لا أعر، عندما ينطفئ الـــضوء، ما الذي سيكون على الجانب الآخر”.

وأضاف: “ولكن بطريقة ما، أنا متحمس أيضًا لمعرفة، المرض ليس مجرد معاناة”، وقال فيالي في مارس 2022: “هناك لحظات جميلة، المرض يمكن أن يعلمك الكثير عن حالتك”.

وقبل بطولة أوروبا، أوضح فيالي كيف واجه المرض: “لم أستطع محاربة السرطان، إنه خـــصم أقوى مني بكثير، أعتبره مسافرًا زميلًا، وإن كان غير مرغوب فيه، ركب القطار وجلس بجواري، آمل أن يتعب ويذهب بعيدًا، بدا أن هذا قد حدث، لكن المرض عاد”.

التدريب في إنجلترا

بعد تعليق حذائه، أصبح مدربًا، وبدأ من حيث توقف اللعب: في تشيلسي، سجله لم يكن سيئًا على الإطلاق مع الفريق اللندني: كأس الكؤوس الأوروبية، كأس الاتحاد الإنجليزي ، كأس الرابطــة، كأس السوبر الأوروبي ودرع المجتمع.

ودرب تشيلسي في 133 مباراة بين عامي 1997 و 2001، ثم أنهى مسيرته التدريبية القصيرة الأمد في واتفورد بـ 51 مباراة في موسم 2001/02، وكان للحياة متعة أخيرة في متجر فيلا في نوفمبر 2019، اتصل به صديقه مانشيني للانضمام إلى طاقمه في إيطاليا.

إحدى ذكريات فيالي الباقية هي احتضانه العاطفي لمانشيني على أرض ملعب ويمبلي بعد فوز إيطاليا على إنجلترا للفوز بتلك البطولة الأوروبية.

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