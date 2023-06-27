وفاة حاج مصري على جبل عرفات

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أعلن مواطن مصري يدعى محمد فرج، من محافظة الشرقية، وفاة والده المهندس فرج سيد فرج، على جبل عرفات اليوم الثلاثاء، ليعد بذلك أول حاج مصري متوفي على جبل عرفات.

وفاة أول حاج مصري على جبل عرفات

ونعى فرج والده عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: “أبويا مات على جبل عرفات، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وانهالت التعليقات على منشور المواطن محمد فرج، من قبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ناعين الراحل، مقدمين للأسرة خالص العزاء سائلين الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق، كشفت البعثة الطبية المصرية للحجاج المصريين، التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن إجراء جلسات توعية داخل مخيمات المصريين بمناطق المشاعر للتوعية ضد ضربات الشمس والإجهاد الحراري خلال وقوفهم على جبل عرفات اليوم.

وأعلنت البعثة الطبية المصرية، تخصيص عيادة ميدانية كبيرة على عرفات لتقديم الخدامات الطبية والعلاجية للحجاج المصريين، فضلا عن متابعة الحالات المرضية المحتجزة بالمستشفى والتي تم نقلها إلى عرفات من خلال سيارات إسعاف مجهزة.

وأضافت البعثة الطبية المصرية، أنه لا توجد أي تفشيات وبائية من أمراض الصحة العامة ذات القلق الدولي بين الحجاج المصريين.