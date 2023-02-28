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وفاة حارس الأهلي السابق

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 28 فبراير 2023 - 10:21 مساءً

توفي عبده بسيسي مدير كرة القدم بنادي أحد وحارس الأهلي السابق اليوم “الثلاثاء” خلال مباراة فريقه أمام العربي، التي أقيمت ظهرًاعلى ملعب التربية والتعليم بعنيزة، بدوري يلو.

احتفل نجم كرة القدم السابق عبده بسيسي بهدف فريقه خلال المباراة التي انتهت بفوز نظيف لأحد ، مما تسبب في سقوطه أرضًا قبل نقله إلى المستشفى حيث حاول إنعاشه ، وتوقف القلب ، لكن باءت المحاولة بالفشل مما أدى إلى وفاته رحمه الله.

بدأ حارس المرمى السابق البالغ من العمر 45 عامًا مشواره الكروي في النادي الأهلي ، ثم لعب مع الأنصار ونادي العروبة ونادي أحد حيث أنهى مسيرته الكروية وعين مديرًا لكرة القدم في الفريق الأول.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 28 فبراير 2023 - 10:21 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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