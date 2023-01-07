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أعلنت جامعة عين شمس وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة في مصر.

وأوضحت الجامعة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن سحر، التي أجريت لها أول زراعة رئة من متبرع حي، قد فاضت روحها إلى بارئها.

وبيَّنت أنه عقب النجاح النسبي لمدة 3 أسابيع للمريضة، تم فصلها عن أجهزة الإرواء الرئوي القلبي وأجهزة التنفس الصناعي الجزئي، ولوحظ تفاعلها التام مع الجميع، والبدء في البرنامج التأهيلي البدني للمساعدة على الحركة والمشي.

وأكدت أنه حدث تدهور مفاجئ للمريضة، وهو ما يحدث في مثل هذه الحالات بنسبة 30%، ما أدى إلى وضعها مرة أخرى على أجهزة التنفس الصناعي.

وقالت إن الطاقم الطبي أجرى، على الفور، عدداً من الفحوص الطبية التي أظهرت رفض جسم المريضة الرئة التي تمت زراعتها بشكل عنيف، بالرغم من تلقي أفضل العلاجات المتاحة بالعالم.

وأعربت جامعة عين شمس ومستشفياتها عن كل التقدير والاحترام لعائلة سحر والمتبرعين، مشيرةً إلى أنه تم استقبالهم بمقر رئاسة الجامعة في قصر الزعفران وتكريمهم.

وأكدت الجامعة الاستمرار بعزيمة وصبر وبالعلم والتدريب في برنامج زراعة الرئة لاحتياج المرضى إليه، منوهةً بثقتها بالفريق الطبي لزراعة الرئة المتميز الذي حصل على أفضل تدريب وتجهيز مع أفضل التجهيزات الطبية بالبنية التحتية بمستشفيات الجامعة.