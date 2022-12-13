وفاة طفل وإصابة 3.. الإرياني يدين استهداف الحـوثيين مدرسة بطائرة مسيرة

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أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جـريمة استهداف مليشيا الحـوثي الإرهـابية مدرسة السلام بقرية الدير في محافظة حجة أثناء فترة الدراسة الصباحية، باستخدام طائرة مسيرة ايرانية الصنع، ما أدى لمقـتل طفل وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

وأوضح أن استهداف مليشيا الحـوثي الإرهـابية للمدرسة التي لا تقع في منطقة مواجهات عسكرية، كان يمكن أن يؤدي لسقوط مئات الضحايا من الأطفال الأبرياء بين قـتيل وجريح، ويؤكد استخفافها بدعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام، ومضيها في نهج التصعيد دون اكتراث بمعاناة اليمنيين ودمائهم وأرواحهم.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان مطالبين بإدانة واضحة لهذه الجـريمة النكراء باعتبارها جـريمة حــرب مرتكبة ضد الإنسانية، وملاحقة ومحاسبة من يقف خلفها من قيادات وعناصر المليشيا الحـوثية، وإدراجها في قوائم الإرهـاب الدولية.