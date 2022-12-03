وفاة عروسين اختناقا بعد 48 ساعة من زواجهما

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خيم الحزن على أهالي قرية دلجا بمحافظة المنيا في مصر، بعد وفاة عروسين اختناقا بالغاز لم يمض على زفافهما سوى يومين .

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن مديرية أمن المنيا، تلقت إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بإصابة زوجين بغيبوبة تامة ونقلهما إلى مستشفى دير مواس التخصصي.

وذكرت أن كلا من «جمال م. ع.» 27 سنة، وزوجته «زينب ع. م.» 17 سنة، وصلا إلى المستشفى في غيبوبة تامة وتوفيا هناك، على خلفية استنشاقهما غاز ثاني أكسيد الكربون في حمام الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادثة.