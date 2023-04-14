وفاة لاعب الكرة التونسي نزار عيساوي بعد إضرامه النار في نفسه… فيديو

المناطق_متابعات

توفي أمس الخميس، لاعب كرة القدم التونسي، نزار العيساوي، الذي أقدم قبل 3 أيام على إضرام النار في جسده أمام مركز الشرطة في مدينة حفوز، في محافظة القيروان، التي تقع على بعد 160 كيلومترًا من العاصمة.