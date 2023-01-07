وفاة مدير إدارة المباحث العامة بمحافظة خميس مشيط وابنته في حادث مروري

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نعى محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، ومدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة، مدير إدارة المباحث العامة بالمحافظة العميد أحمد حسن الزهراني، الذي توفي اليوم وابنته في حادث مروري هو وابنته.

وجاء في بيان عن المحافظة: “ينعى محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، ومدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة، مدير إدارة المباحث العامة بالمحافظة العميد أحمد حسن الزهراني، والذي انتقل إلى رحمة الله إثر حادث مروري هو وابنته”.

وتابع البيان: “رحمهما الله وغفر لهما وأسكنهما فسيح جناته.. إنا لله وانا إليه راجعون”.